Sensores implantados nos dentes podem detetar sal, álcool e nutrientes

Sensores miniaturizados colados aos dentes que detetam nutrientes ou outras substâncias poderão ser fiáveis para usar em investigação científica ou em saúde, segundo investigadores da Universidade Tufts, no estado norte-americano do Massachusetts.

Com uma área de quatro milímetros, os sensores podem detetar glucose, sal e álcool, com outras adaptações possíveis, de acordo com a investigação, divulgada esta sexta-feira, no boletim Advanced Materials.

"Em teoria, podemos mudar a camada biossensível para detetar outros químicos, só estamos limitados pela nossa criatividade", afirmou o professor de Engenharia Fiorenzo Omenetto, indicando que os sensores usam tecnologia de radiofrequência para ler dinamicamente e transmitir informação sobre o ambiente em que se encontra, quer esteja num dente, pele ou qualquer superfície".

Os novos sensores podem comunicar com dispositivos móveis através de tecnologia sem fios e são mais resistentes e práticos do que outros aparelhos de leitura.