Ser gay é genético ou "conjuntura externa"? Escola muda debate para evitar polémicas

JN Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

"Nascemos geneticamente gays" ou resulta da "conjuntura externa"? O voto de quem paga mais impostos deve contar mais? Estes são alguns dos tópicos da "Talent Talks", um evento que o Colégio Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, tinha previsto para a próxima semana e que vai agora ser reformulado.

Além da homossexualidade e do valor do voto, o debate pretendia ainda discutir o limite à censura nos conteúdos televisivos e a forma como os refugiados devem ser acolhidos em Portugal.

O evento, previsto para o dia 1, 2 e 3 de abril, e destinado a alunos do ensino secundário, foi mesmo publicado na página oficial daquela escola católica, mas entretanto desapareceu da Internet, não antes de ter começado a circular entre muitos utilizadores das redes sociais, indignados com as premissas dos debates.

Ao JN, Paulo Campino, professor de físico-química e coordenador do ensino secundário naquela escola, garantiu que o evento vai realizar-se, mas com outros tópicos. "Fomos alertados por uma mãe que disse que os temas poderiam ser alvo de má interpretação, por isso vamos alterar a formulação do evento", explicou.

O debate foi uma proposta da associação de estudantes do colégio e foi aprovado pelos professores, contou o docente. "O nosso objetivo era unicamente promover o debate. Não questionamos o direito ao voto nem se as pessoas devem ser bem recebidas em Portugal. Nunca foi essa a nossa intenção", garante o docente.