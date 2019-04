Serviço de Saúde da Madeira não registou assiduidade dos trabalhadores

Hoje às 15:10 Facebook

Uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) revelou, esta terça-feira, e que o Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) não controlou a assiduidade e pontualidade dos seus colaboradores.

Numa auditoria ao acolhimento dado pelo SESARAM a recomendações feitas em 2013, o TdC concluiu que "não foi acolhida a relativa à implementação do registo e controlo da assiduidade e pontualidade dos seus colaboradores, através de sistema automático ou mecânico, que permita apurar o número de horas de trabalho prestadas pelos trabalhadores, por dia e por semana, com indicação da hora do respetivo início e termo, bem como dos intervalos efetuados", lê-se no documento.

A auditoria salienta ainda que "os dez contratos de prestação de serviços analisados, celebrados em 2015 e 2016, que visaram assegurar o normal funcionamento e a satisfação das necessidades permanentes do SESARAM (...) não foram lançados, como deviam", segundo previsto na lei.

O TdC recomendou aos administradores do SESARAM "a elaboração e implementação de um manual de instruções para a gestão, acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações que emergem dos contratos públicos que celebra, tendo em vista a proteção do interesse público".

Recomendou ainda que "providenciem para que o sistema já adquirido com vista ao registo e controlo da assiduidade e pontualidade dos seus trabalhadores entre em pleno funcionamento".

E aconselha que, "quando esteja em causa o normal funcionamento da entidade e a satisfação das suas necessidades permanentes, em categorias e locais próprios, com subordinação às suas orientações e segundo horários por si fixados, recorram exclusivamente às modalidades de contratação de recursos humanos previstas no Código do Trabalho".