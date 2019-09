Serviço em obras deixa doentes não urgentes em espera a dobrar em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 13:50 Facebook

As obras no Serviço de Urgência do Hospital de Guimarães vão provocar, a partir de novembro, fortes condicionalismos no acesso àquele serviço, devido às obras que estão a decorrer desde fevereiro. A requalificação do serviço vai entrar numa segunda fase, o que implica que os doentes com pulseira verde ou azul sejam encaminhados para os centros de saúde.

"Temporariamente, vamos ficar com um espaço significativamente menor. Não será metade, mas cerca de dois terços da atual capacidade", explica Henrique Capelas, presidente do Conselho de Administração, que lança um apelo à população para que siga os procedimentos mais corretos (ver ao lado) de forma a não sobrecarregar a Urgência que passa a ser destinada aos doentes mais urgentes, de pulseira vermelha, laranja ou amarela.

"Queremos elucidar as pessoas porque os chamados azuis e os verdes, que nem deviam ir ao hospital, vão ser orientados para os cuidados de saúde primários", acrescenta o administrador. Henrique Capelas ressalva que nenhum doente que o exija vai ser impedido de ser atendido, só que "as pessoas vão ser informadas que, se em termos normais já esperam duas ou três horas, arriscarão nessa altura a esperar seis ou sete, sendo melhor dirigirem-se aos cuidados primários".