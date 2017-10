Sete distritos do continente sob "aviso amarelo" devido à chuva

Hoje às 08:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Sete distritos de Portugal continental estão sob "aviso amarelo", esta terça-feira, devido à previsão de chuva, que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoadas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto vão estar sob "aviso amarelo" até às 3 horas de quarta-feira. Castelo Branco, Évora, Beja e Faro até às 12 horas.

O IPMA prevê para esta terça-feira nas regiões do Norte e Centro períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado ou encoberto até ao meio da manhã no interior e a partir do final da tarde no litoral.

Estão também previstos períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao início da manhã e, em especial no litoral, a partir do final da tarde.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado predominando de sudoeste, soprando moderado a forte nas terras altas até ao início da manhã e a partir do final da tarde e descida de temperatura, exceto da máxima no litoral Norte.

No sul prevê-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado até ao final da manhã no interior e no sotavento algarvio, períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao início da manhã, podendo persistir até ao início da tarde junto à região fronteiriça.

Segundo o IPMA, para o final do dia, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros.

Está ainda previsto vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas até ao início da manhã e a partir do final da tarde e descida de temperatura, exceto da máxima no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Faro) e as máximas entre 16 (na Guarda) e os 24 (em Faro).