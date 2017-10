Saiba quais são as estradas que estão cortadas pelos incêndios

Hoje às 15:16, atualizado às 15:52 Facebook

Pelo menos sete estradas nacionais e municipais do norte e centro do país estavam cortadas às 14.30 horas deste domingo, devido a incêndios.

Estrada Nacional (EN) 202: Cortada entre as localidade de Troviscoso e Bela, no concelho de Monção, Viana do Castelo.

Estrada Nacional (EN) 207: Cortada na Grela, no concelho de Santo Tirso, Porto.

Estrada Nacional (EN) 103: Cortada em Santa Lucrécia de Algeriz, Braga.

Estrada Nacional (EN) 17: Cortada em Póvoa das Quartas, no concelho de Oliveira do Hospital (Coimbra), e em Folhadosa, no concelho de Seia (Guarda).

Estrada Municipal (EM) 552: Cortada em Póvoa de Serpins, na Lousã, distrito de Coimbra.

Estrada Municipal (EM) 1232: Cortada em Prilhão, também na Lousã.

Estrada Nacional (EN) 238: Cortada na zona do Maxial, em Castelo Branco.

As alternativas aos cortes de trânsito estão sinalizadas no local pelas forças de segurança no local, segundo disse à agência Lusa fonte da GNR.