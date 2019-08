Setembro chega com temperaturas de 40°C em alguns locais

Hoje às 20:25 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou esta sexta-feira que o início de setembro vai ser quente, prevendo-se uma subida de temperatura que em alguns locais do país pode atingir os 40 graus Celsius.

Em comunicado, o IPMA informa que na segunda e terça-feira se prevê uma subida de temperatura, em especial no litoral oeste.

"Devido a um anticiclone que se encontra localizado a noroeste dos Açores, em deslocamento para leste, prevê-se que se instale uma corrente de leste no continente a partir de segunda-feira", refere o IPMA.

Segundo o instituto, "os valores da temperatura máxima deverão variar entre 30 e 35°C na generalidade do território, podendo atingir valores entre 35 e 40°C em alguns locais do interior do Alentejo, vale do Tejo e Beira Baixa".

"A temperatura mínima deverá variar entre 15 e 20°C, podendo ter valores entre 20 e 22°C em alguns locais da região sul e vale do Tejo, prevendo-se valores entre 13 e 15°C no nordeste transmontano", adianta o comunicado do IPMA.

O IPMA acrescenta que "no final da primeira semana de setembro há tendência para uma pequena descida de temperatura".