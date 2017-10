Setembro foi o mais seco dos últimos 87 anos

Hoje às 07:47, atualizado às 09:55 Facebook

O mês de setembro em Portugal continental foi o setembro mais quente dos últimos 87 anos, classificando-se como extremamente seco.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no mês de setembro, o valor médio da temperatura máxima do ar (27,49 graus Celsius) foi superior ao normal e o valor médio da mínima (12,42 graus Celsius) foi inferior ao valor normal, sendo o quinto mais baixo desde 1931.

No documento, o IPMA informa também que o valor médio da temperatura média (19,95 graus Celsius) foi inferior ao valor normal.

Segundo o boletim, o período de um a oito de setembro foi o mais quente do mês, sendo o dia seis o mais quente, com uma temperatura média de 24,1 graus Celsius (mais 3,9 graus em relação ao normal).

O valor mais alto da temperatura máxima do ar ocorreu no dia sete de setembro, com 33,1 graus Celsius (mais 6,8 graus em relação ao normal).

O IPMA adianta também que o dia 30 de setembro correspondeu ao final do ano hidrológico 2016/2017 (01 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017).

"O total de precipitação acumulado neste período foi de 621,8 milímetros (70% do normal), sendo o nono valor mais baixo desde 1931", é referido.

Em Portugal o ano hidrológico começa a um de outubro por ser a época em que as reservas hídricas atingem os seus mínimos e quando começa o período chuvoso do ano.