O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje, na Alemanha, que o crescimento económico depende da aposta e diversificação das várias áreas, sublinhando que o setor do vinho é "claramente uma grande oportunidade".

"Para a economia portuguesa continuar a crescer [...] temos que apostar na diversificação de todos os setores e o vinho é, claramente, uma grande oportunidade", disse António Costa, que falava aos jornalistas durante a vista à feira ProWein, em Dusseldorf.

De acordo com o governante, nos últimos 20 anos, a qualidade do vinho português "mudou radicalmente", sendo que, atualmente, "temos em todas as regiões do país" vinho de grande qualidade.

"É essa a descoberta que nós já fizemos e que o mundo está [agora] a fazer", vincou.

Para o líder do Governo, esta é "uma grande oportunidade de crescimento" das exportações de vinho para o mercado global, sublinhando que os importadores têm demonstrado cada vez mais interesse nos produtos portugueses.

"Com um mercado onde os clientes procuram, cada vez mais, produtos diferenciados, nós temos aqui uma oportunidade que a ViniPortugal tem estado a aproveitar", afirmou.

Durante a visita ao evento, António Costa notou ainda que as "alterações climáticas são um desafio global para o conjunto da humanidade", acrescentando que o desenvolvimento da agricultura, a boa gestão da agricultura, é essencial para amenizar, travar, condicionar essa dinâmica".

A ProWein, a maior feira de vinhos da Europa, que decorre entre hoje e terça-feira, conta com a presença de mais de 390 produtores portugueses, 150 dos quais no 'stand' da ViniPortugal - associação interprofissional para a promoção internacional dos vinhos de Portugal.

Para além deste, estão também no certame 'stands' das várias regiões vitivinícolas nacionais -- Vinho Verde, Porto e Douro, Tejo, Alentejo, Beira Interior e Bairrada.

No ano passado o evento teve 60 mil visitantes.