Sindepor suspende greve dos enfermeiros até 4 de abril

Ana Gaspar Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) suspendeu o início da greve, convocada a partir de 2 de abril.

O presidente daquela estrutura, Carlos Ramalho, disse esta quinta-feira que não faz sentido avançar com o protesto antes da próxima reunião, agendada para dia 4.

"Neste momento estamos a negociar um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Entendemos que as negociações estão a decorrer normalmente, há um bom clima de entendimento, e por essa razão não fazia sentido estar em greve na próxima reunião negocial", agendada para dois dias após o início anunciado da paralisação.

Carlos Ramalho adiantou ao JN ainda que os enfermeiros aguardam que "o Governo e, neste caso o Ministério da Saúde reate o diálogo", intenção anunciada "várias vezes publicamente" pela tutela.

"Estamos disponíveis para negociar. As greves são um meio para atingir um fim", sublinhou.

Questionado sobre a aprovação pelo Conselho de Ministros do decreto-lei que altera a carreira de enfermagem, criando a prometida categoria de especialista, o sindicalista respondeu que ainda não conhece a versão final do documento e lembrou que uma das "questões principais" para os enfermeiros é o "descongelamento das progressões". Assunto que "nada tem a ver com o diploma de carreira, nem com este ACT que estamos a negociar".