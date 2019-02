Sindicalista acaba com greve de fome após receber chamada da ministra da Saúde

JN Hoje às 14:55, atualizado às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um telefonema da ministra da Saúde ao presidente do Sindepor, que estava em greve de fome há dois dias, reclamando a retoma das negociações dos enfermeiros com o Governo, colocou um fim ao protesto.

De acordo com a Renascença, o dirigente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), recebeu uma chamada telefónica da ministra Marta Temido, dando conta da retoma das negociações com a classe.

"A senhora ministra telefonou-me e também recebi aqui um elemento do ministério que me veio comunicar isso", afirmou Carlos Ramalho, que entrou em greve de fome na quarta-feira e está desde esse dia nos jardins em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa.

"Estamos satisfeitos, era isso que nós queríamos, retomar as negociações, dialogar, mas o que pretendemos é uma negociação séria", salientou. "Pode haver cedências de ambas as partes, mas também tem de haver concessões".

A ministra confirmou que falou com o presidente do Sindepor e que propôs que negociassem outras matérias também relevantes para os enfermeiros.

"Confirmar que sim, que falei hoje com o senhor presidente do Sindepor, que lhe manifestei a minha preocupação e que lhe dirigi o mesmo apelo que dirigi aos outros dirigentes sindicais por estes dias, que é o de que nos sentemos a tratar de outros temas, que também existem e que estou certa que os enfermeiros reconhecem que são relevantes e que não são concretamente a questão da carreira de enfermagem", disse Marta Temida, no Porto.

A intenção de retomar as negociações foi anunciada esta sexta-feira pela tutela, segundo a qual "estas reuniões incidem em temas como a organização do tempo de trabalho e a avaliação de desempenho". Face à notícia de novas negociações, Carlos Ramalho admitiu suspender a greve de fome.

O dirigente sindical disse que só terminaria o protesto quando o Governo retomasse as negociações com o Governo.