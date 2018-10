Sindicato critica "evidente violação" da proteção de dados pela Ryanair

Hoje às 13:06 Facebook

O sindicato dos tripulantes de cabine informou hoje que discutirá com as "instituições competentes" a "evidente violação" da Ryanair do regulamento de proteção de dados, no âmbito da divulgação de imagens dentro do aeroporto de Málaga, em Espanha.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira de manhã, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apontou a "evidente violação do Regulamento Global de Proteção de Dados", que vai discutir com as "instituições competentes".

Em causa está a divulgação de um vídeo pela transportadora aérea para "expor a encenação da fotografia de tripulantes a dormir na sala de tripulação de Málaga" e no qual se observam funcionários a deitarem-se no chão.

No início da semana, uma fotografia colocada nas redes sociais mostrava os tripulantes deitados no chão, tendo o SNPVAC referido tratar-se das condições vividas no sábado, quando quatro voos da companhia irlandesa foram desviados face ao encerramento do aeroporto do Porto devido à tempestade Leslie.

Os aviões foram desviados para Málaga, onde, segundo o sindicato, oito pilotos e 16 tripulantes foram colocados numa sala, "sem as mínimas condições de descanso" e, durante várias horas, "sem acesso a comida, bebida" e com apenas oito cadeiras.

"Não tiveram, pois, outra alternativa, tal como se observa na foto, se não descansarem no chão da referida sala", lê-se num comunicado divulgado segunda-feira.

Hoje, o sindicato garante que a Ryanair fez um "favor a todos, ao fornecer provas, de que facto, não havia o mínimo de condições para os seus empregados passarem a noite com dignidade".

"A Ryanair demonstrou que tudo o que publicámos era verdade", concluiu o sindicato, que referiu que os tripulantes, "num gesto de protesto, tiraram uma foto, que imediatamente se tornou viral".