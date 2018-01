Sindicato desafia António Costa a reforçar enfermeiros do SNS

Hoje às 16:11 Facebook

Um dirigente regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) desafiou esta sexta-feira o primeiro-ministro a fornecer os "recursos necessários" para que os enfermeiros reforcem o Serviço Nacional de Saúde (SNS), exigindo uma "estratégia efetiva" para o Algarve.

"Os enfermeiros, para poderem reforçar o SNS, têm que contar com o primeiro-ministro para lhes fornecer os recursos necessários para que isso aconteça", disse Nuno Manjua, aludindo a um vídeo divulgado por António Costa na campanha eleitoral em que dizia que os enfermeiros são o pilar do SNS e que contava com eles para reforçar o serviço.

O sindicalista da direção regional de Faro do SEP falava aos jornalistas após entregar, em privado, a António Costa, que se deslocou esta sexta-feira a Faro, um documento com algumas das preocupações dos enfermeiros na região, nomeadamente, a falta de recursos humanos e materiais nos serviços públicos de saúde da região.

Observando que o Algarve é a região do país onde há mais carência de enfermeiros, Nuno Manjua descartou a hipótese de a falta de enfermeiros estar relacionada com o facto de a maioria daqueles profissionais não quererem trabalhar no Algarve, indicando que, em 2016, concorreram 600 enfermeiros num processo de recrutamento para o CHUA - Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

"Há enfermeiros com vontade de vir, a questão que se coloca é se há vontade do Governo para os contratar", sublinhou, acrescentando que "não têm sido encontradas as soluções para a resolução dos problemas estruturais", não só nas urgências hospitalares, como nos restantes serviços públicos de saúde.

Questionado pelos jornalistas sobre a resposta que António Costa lhe deu às suas interpelações, Nuno Manjua adiantou que o primeiro-ministro "não assumiu nenhum compromisso", dizendo-lhe apenas que iria ver o que seria possível fazer. "Mas nós exigimos resposta a este documento, visto que o documento que entregámos no ano passado, em mãos, ao senhor secretário de Estado da Saúde, não obteve até ao momento uma única resposta oficial", frisou.

"Esperamos uma resposta ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses ou uma reação pública para uma estratégia efetiva para melhorar a saúde no Algarve e da admissão e da valorização dos enfermeiros nesta região", concluiu Nuno Manjua.

No final da semana passada, os enfermeiros da Urgência do Hospital de Faro denunciaram a incapacidade de resposta do serviço, dizendo que a segurança dos utentes e profissionais está em risco.