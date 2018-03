Sindicato destaca forte adesão da greve dos enfermeiros

JN Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

A greve dos enfermeiros está a ter grande adesão a nível nacional, segundo o primeiro balanço do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Os enfermeiros iniciaram às 08 horas uma greve de dois dias pela "valorização e dignificação", que termina às 24 horas de sexta-feira.

A greve é "uma expressão de insatisfação que exige resposta" do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, frisou José Carlos Martins, presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), em declarações no Hospital de S. José, em Lisboa.

José Carlos Martins destacou "a brutal carência de enfermeiros" no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com "milhares de horas [extra] que os enfermeiros fazem à borla", para justificar o protesto. "Só neste hospital [S. José] há 15 mil feriados por pagar" aos enfermeiros, exemplificou o dirigente sindical.

A greve adiou as cirurgias programadas no hospital de Bragança, onde o sindicado aponta para uma adesão dos profissionais "acima dos 75%". Nas Consultas Externas, apenas algumas especialidades com necessidade de triagem de enfermagem obrigaram doentes a ir para casa, porque, como disse à Lusa a utente Maria Helena Pinheiro, "o que interessa é que esteja o médico".

Às 9 horas, em dois centros saúde de Lisboa e da Amadora, os tratamentos estavam a decorrer normalmente e os utentes a esperarem pouco tempo para serem atendidos.

No Porto, tanto no Centro de Saúde da Carvalhosa como na Unidade de Saúde Familiar de Ramalde, os serviços de enfermagem estavam a decorrer com normalidade, constatou a Lusa nos locais.

Reivindicações

Este sindicato reivindica o descongelamento das progressões, com a contagem dos pontos justamente devidos a todos os enfermeiros, independentemente do tipo de contrato de trabalho.

A contratação imediata de 500 enfermeiros e de mais mil enfermeiros entre abril e maio é outra das reivindicações, assim como "a ocupação integral dos 774 postos de trabalho colocados a concurso" para as Administrações Regionais da Saúde (ARS).

O SEP pretende ainda que seja efetuado "o pagamento do suplemento remuneratório para enfermeiros especialistas em março, com efeitos a janeiro/2018" e "o efetivo pagamento do trabalho extra/horas a mais em março e abril".

A obrigatoriedade do cumprimento da legislação sobre horários de trabalho, em todas as instituições e a manutenção da missão das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) são outras das medidas que os enfermeiros pretendem ver concretizadas.

A 13 de março, o Ministério da Saúde assinou com os sindicatos dos enfermeiros um protocolo negocial para a revisão das carreiras de enfermagem.

Apesar desta assinatura, o SEP decidiu manter a paralisação, pois as negociações com vista à revisão das carreiras é apenas "um dos 15 pontos que levaram à marcação da greve".