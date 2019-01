Sindicato dos Enfermeiros fala em 55% de adesão à greve na região Norte

Hoje às 14:01 Facebook

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses exigiu, no Porto, que a tutela "acelere as negociações", apontando para uma adesão à greve na zona Norte a rondar os 55%, número que diz espelhar "cansaço e desespero".

Em declarações à agência Lusa, Fátima Monteiro, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), referiu que a taxa de adesão estimada até cerca das 12 horas em centros de saúde e hospitais do Norte mostra que os profissionais estão "exaustos" e que o "processo negocial está a ser lento demais".

"As remunerações nesta classe são muito baixas e muitos enfermeiros necessitam de retomar o trabalho, ainda que estejam de corpo e alma com a causa. Precisam de fazer face às necessidades das suas famílias", disse Fátima Monteiro, que falava à margem de uma concentração de cerca de 20 enfermeiros à entrada do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto.

Há falta de enfermeiros em todos os serviços médicos do país

"Enfermeiros Exigem! Admissão de enfermeiros. Justo descongelamento das progressões. Pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas", lê-se na faixa que circunda os enfermeiros, que também seguram bandeiras do SEP e vão explicando a quem passa as razões para estarem em greve.

"Há falta de enfermeiros em todos os serviços médicos do país. A carga horária a que estão sujeitos é muito grande. A integração de 1500 enfermeiros este ano é a nossa exigência. Os números que a tutela está a avançar ficam aquém do necessário", disse Fátima Monteiro.

O SEP convocou terça-feira uma greve para exigir a "correta contagem dos pontos para todos os profissionais" e protestar contra o encerramento do processo negocial sobre a carreira.

A greve geral está a decorrer nos turnos da manhã e da tarde nas instituições de saúde do setor público e a ser feita por regiões de saúde.

O descongelamento das carreiras para funcionários públicos não existe para enfermeiros

Sónia Sampaio, enfermeira há 21 anos e atualmente a trabalhar no Hospital São João, no Porto, contou que recebe cerca de 1200 euros mensais, remuneração que disse não se alterar praticamente desde que começou a exercer.

"O descongelamento das carreiras para funcionários públicos não existe para enfermeiros. Sentimo-nos roubados. Não estamos a pedir leis novas, apenas a aplicação da lei também aos enfermeiros. Há um desrespeito completo pela classe", disse a enfermeira, acrescentando que "há muito cansaço e frustração na luta", mas garantindo que "nada desmobilizará os enfermeiros".

Esta greve não está relacionada com a greve dos enfermeiros em blocos operatórios, convocada pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), que está suspensa até 30 de janeiro, dia em que haverá uma nova reunião negocial entre os sindicatos e o Governo.