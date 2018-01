Sismo: "A tontura era tal que não deu para perceber quando tinha acabado"

JN Hoje às 12:47, atualizado às 15:40 Facebook

Um sismo de magnitude 4,9, com epicentro em Arraiolos, no Alentejo, fez-se sentir um pouco por todo o país e de forma particular no Centro, Lisboa e Alentejo.

O alerta foi dado às 11.51 horas. A terra tremeu em Portugal em consequência de um sismo que teve epicentro em Arraiolos, mas que rapidamente se fez sentir em todo o país.

"Sentimos tudo a tremer", explica fonte dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos, que, apesar de estarem no local no epicentro do sismo que surpreendeu o país, não tiveram registo de qualquer ocorrência.

"Moro num 10º andar e senti um tremor de terra", conta, ao JN, Rui de Carvalho que vive em Lisboa. Calculei logo que fosse de uma intensidade de 2 a 3 na escala de Richter", diz, lembrando o sismo de 1969: "Toda a gente ficou na rua até de madrugada com medo de réplicas". Nessa altura, o abalo fez-se sentir por mais de 20 segundos. "Este não o senti por mais de 4 a 5 segundos", diz.

"Comecei a sentir a cadeira a mexer-se e parecia que estava a ter uma tontura", conta Fabiana Oliveira, que trabalha no 10.º andar de um edifico no Prior Velho, em Lisboa. "A sensação de tontura era tal que não deu para perceber quando tinha acabado", diz. "Ainda durou alguns segundos, o que acabou por ser mais assustador", diz.

Ana Margarida Cardoso trabalha no Aeroporto de Lisboa e foi surpreendida pelos ruídos que pensou serem de uma obra. "Foi leve, mas há aqui gente que sentiu bem", explica.

Do Alentejo a Braga, sismo surpreendeu portugueses

Mais a sul, em Santiago do Cacém, no Alentejo, Ana Isabel Lopes estava sozinha em casa quando sentiu um ligeiro abanão. "Pensei que fossem os gatos a brincar no sofá", refere. "Foi tudo muito rápido", diz.

Em Leiria, Daniela Santos foi surpreendida pelas cadelas que "ficaram muito inquietas" durante os breves segundos em que a terra tremeu. "Eu estava a trabalhar e as minhas cadelas levantaram-se de repente", explica.

Também em Braga, mesmo que de forma leve, se fez sentir o tremor de terra com origem em Arraiolos. "Foi muito subtil. A cadeira teve uns dois ou três segundos com balanço", conta Margarida Carvalho.