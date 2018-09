Sismo sentido ao longo da costa desde Viana do Castelo a Leiria

Hoje às 11:58 Facebook

O sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter registado esta terça-feira de manhã a 130 quilómetros a Oeste do Cabo Mondego foi sentido ao longo de toda a costa, desde Viana do Castelo a Leiria.

Na sua página na internet, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acrescenta ainda que o sismo foi sentido com menor intensidade em Vila Real e Viseu.

O instituto refere que este sismo, que foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente às 07.12 horas, não causou danos pessoais ou materiais, de acordo com a informação recolhida até ao momento, e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada).

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

O IPMA esclarece que "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação.

Em todos os casos, o IPMA aconselha a que se acompanhe sempre as indicações dos serviços de proteção civil.

