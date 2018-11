Sismo de escala 3,4 sentido no Norte

JN Hoje às 19:58, atualizado às 20:47 Facebook

Twitter

Um sismo de 3,4 na escala de Richter foi registado cerca das 20 horas deste sábado na zona Norte, nomeadamente nos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo.

O epicentro do terramoto foi registado em Melgaço às 19.55 horas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que classificou o sismo com a magnitude 3,4.

Antes, o Instituto Geográfico Nacional de Espanha, onde o sismo também foi sentido, já tinha dado conta do fenómeno. O organismo espanhol classificou o sismo com a magnitude 3,8.

Depois do abalo, centenas de internautas apressaram-se a partilhar a experiência nas redes sociais.