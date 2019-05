Sistema de voto eletrónico passou no teste em Évora

Ana Luísa Delgado Hoje às 20:53 Facebook

O sistema do voto eletrónico presencial, que vai ser implementado no distrito de Évora nas eleições europeias de dia 26, foi testado com sucesso este sábado em quatro freguesias da cidade.

Jerónimo José, assistente administrativo e presidente da junta de freguesia dos Canaviais, no concelho de Évora, testou o voto eletrónico presencial, tendo achado o mesmo muito simples. "Trata-se de um procedimento bastante intuitivo do ponto de vista do utilizador", disse, este sábado, ao JN.

"Enquanto eleitor confio neste sistema, até porque o equipamento não está ligado à Internet. Só o acesso aos cadernos eleitorais é que está online", frisa.

A mesma opinião é partilhada por Silvino Alinho, professor de matemática e presidente da mesa de voto eletrónico número 2 na Escola André de Gouveia. "Trata-se de um procedimento muito simples. Quem quer votar identifica-se junto da mesa com o Cartão de Cidadão. Os equipamentos que estão instalados permitem reconhecer o eleitor. Após a configuração desses mesmos dados, é-lhe dado um cartão que deverá ser inserido na mesa de voto e que ativará todas as funções desta. No final, para evitar o erro, o eleitor confirma o seu voto que é impresso e depositado numa urna. Só em caso de dúvida ou da existência de algum problema é que os votos em papel são abertos".

O sistema do voto eletrónico presencial, que vai ser implementado no distrito de Évora nas próximas eleições europeias, foi testado este sábado na Escola Secundária André de Gouveia e nas freguesias dos Canaviais e nas uniões de freguesias de Évora (centro histórico, Malagueira e Horta das Figueiras e Bacelo e Senhora da Saúde. do concelho de Évora

Segundo a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, que esteve no local, o teste do voto eletrónico em Évora serviu "para que os membros da mesa e os cidadãos possam fazê-lo com à-vontade, sem a pressão de saber que estão a votar", de forma a que no dia 26 um maior número de pessoas possa optar por esta modalidade

Questionada sobre qual a vantagem do voto eletrónico, a governante afirmou ser a mobilidade. "Qualquer cidadão do distrito de Évora pode votar nas 50 mesas eletrónicas existentes no distrito", salienta. E esta modalidade será usada já este domingo pelas pessoas que tenham pedido o voto antecipado na região (cerca de 400).

Segundo o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) e presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, tem havido um trabalho árduo com o Ministério da Administração Interna "para que no dia 26 funcione em condições. Sendo uma coisa nova, haverá dúvidas e dificuldades, mas cá estaremos para responder às mesmas".

Carlos Pinto de Sá lembrou ainda aos jornalistas que, nestas eleições, há outras alterações que os leitores devem ter em conta como é o caso dos cadernos eleitorais. "Os cadernos eleitorais estão agora organizados por ordem alfabética o que implica de algumas pessoas que votavam tradicionalmente numa mesa terão de votar noutra mesa".

Neste projeto-piloto de voto eletrónico vão ser disponibilizadas mesas de voto eletrónico em 23 freguesias dos 14 concelhos do distrito de Évora, que vão funcionar independentemente das 186 mesas de voto em papel.