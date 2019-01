Sistema português permite detetar falhas em aviões ligeiros

João Pedro Campos Hoje às 21:54 Facebook

Uma empresa de Coimbra criou um sistema que permite detetar falhas de motor em aviões ligeiros.

O sistema começará a ser testado em breve, devendo entrar no mercado no segundo semestre do ano. O projeto está a ser acompanhado e patenteado pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

O sistema, designado Air Copilot, foi criado pela iTrack Solutions e é composto por dois dispositivos: uma caixa com sensor de velocidade, medidor de vibração e medidor da taxa de compressão; e um segundo produto, que é o de satélite, que faz a comunicação da falha. Através deste sistema, é possível saber as reais condições mecânicas da aeronave mesmo antes de ela descolar. "É um sistema para ser instalado em aviões ligeiros, de recreio. A aviação ultraligeira está a crescer muito", conta ao JN o diretor-geral da iTrack Solutions, Daniel Marques.

Daniel Marques com o ecrã de monitorização do "Air Copilot", sistema que prevê falhas mecânicas em aviões ligeiros Foto: Fernando Fontes / Global Imagens

As primeiras instalações estão agendadas para Águeda. "Uma será para testes e outra já para um cliente, mas que não será cobrada porque também nos interessa ter os dados que daí sairão", aponta Daniel Marques. O equipamento estará disponível no mercado até junho, com um custo estimado de dois mil euros, um valor considerado reduzido pelo responsável da empresa. "Já temos clientes interessados", garante, revelando que, ao fim dos primeiros dois anos, serão feitos aperfeiçoamentos.

O sistema não está ainda preparado para ser instalado em aviões certificados, devido aos custos inerentes, apesar de Daniel Marques destacar que está previsto um aligeirar das licenças para a certificação. Aponta, no entanto, que o sistema de comunicação pode ser usado noutro tipo de aviões. "Podemos criar um sistema em que a aeronave comunica de cinco em cinco minutos com a central. Se estiver mais de cinco minutos sem comunicar é emitido um alerta", revela.

Números

O "Air Copilot" é um sistema que prevê falhas mecânicas em aviões ligeiros Foto: Fernando Fontes / Global Imagens

18% dos acidentes com aviões ligeiros acontecem devido a falhas de motor. Daniel Marques, que também é piloto de recreio, acredita que este valor é superior. "Há outro tipo de falhas nos aviões que, indiretamente, têm a ver com o motor", lembra.

6 mortos em acidentes aéreos em Portugal no ano passado. Dados divulgados esta semana pela BBC revelam que no ano passado morreram 556 pessoas em acidentes de aviação, superando em larga escala as 44 mortes de 2017.