SNS 24 liga a idosos mais frágeis todas as semanas

Pessoas com mais de 75 anos do Porto e de Torres Vedras começam a ser contactadas esta segunda-feira. Casos vulneráveis acompanhados por serviços de saúde.

O acompanhamento telefónico de idosos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) é retomado a partir desta segunda-feira, depois de ter sido interrompido em 2016. Numa primeira fase, a Linha de Apoio Sénior vai abranger a população vulnerável com 75 anos ou mais inscrita em dois agrupamentos de centros de saúde (ACES): Porto Oriental e Oeste Sul (Torres Vedras). Este projeto de proximidade sénior pretende alcançar, para já, 17 mil pessoas com telefone fixo ou móvel. Quando estiver disponível em todo o país, prevê-se que possa acompanhar 65 mil cidadãos nestas condições.

"No primeiro contacto, será realizada uma avaliação da fragilidade do cidadão, através de um questionário telefónico efetuado por enfermeiros e baseado numa escala validada que engloba aspetos físicos, psicológicos e sociais", explicou ao JN a coordenadora do Centro de Contacto do SNS 24, Micaela Monteiro. Os idosos serão contactados semanalmente por telefone, onde serão dadas informações sobre cuidados gerais, como as precauções a ter no inverno, e específicas de acordo com as necessidades de cada um.

Canal aberto com ACES​​​​​​

"No decorrer deste acompanhamento, podem ser identificadas situações de alerta", prosseguiu a médica. Nesse caso, "foi estabelecido um canal de comunicação direto com os ACES". O problema passa a ser alvo de uma rede de intervenção local, constituída pelos centros de saúde, forças de segurança e ação social local.

Os contactos são feitos pelos profissionais que trabalham no centro de contacto, gerido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, não tendo sido criada uma equipa específica para este projeto. "O SNS 24 adequa o número de enfermeiros às exigências de serviço. Isto já acontece, por exemplo, na época da gripe, em que o número de chamadas cresce de forma muito significativa", prosseguiu a responsável.

Esta não é a primeira vez que os idosos têm acesso a acompanhamento telefónico. Entre abril de 2014 e dezembro de 2015 funcionou a linha Saúde 24 Sénior, que chegou a contactar mais de 1300 pessoas por dia.

Porém, a Direção Geral da Saúde, que na altura geria a linha Saúde 24, optou por cancelar o serviço - com a justificação de que era preciso desviar os recursos para fazer face ao aumento da procura por esta linha.

Entre os projetos há pelo menos duas diferenças: a Saúde 24 Sénior acompanhava pessoas a partir dos 70 anos e os idosos tinham de telefonar para se inscrever. Agora a iniciativa parte do serviço, mas só serão acompanhados aqueles que estejam em situação de maior vulnerabilidade e não todos os que o desejarem.