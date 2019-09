Inês Schreck Hoje às 13:38 Facebook

À nascença, muitos terão apostado que teria vida curta. Mas o Serviço Nacional de Saúde (SNS) cresceu, vingou na adversidade e cumpriu a missão de democratizar o acesso a cuidados de saúde.

Trouxe ganhos impensáveis até então, acabou com vergonhosos indicadores de mortalidade infantil e materna e colocou Portugal ao lado dos melhores. O SNS atinge hoje a maturidade dos 40 anos. Sobre o futuro, só uma certeza: os desafios são tão ou mais exigentes do que os do passado.