SNS perdeu 231 médicos no final da especialidade

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está cada vez menos atrativo para os médicos que terminam a formação especializada.

No ano passado, 231 recém-especialistas formados no SNS não ficaram vinculados ao serviço público. Melhores condições de trabalho no setor privado e no estrangeiro estarão na base da maior parte das rescisões.

Os dados constam do Relatório Social do Ministério da Saúde e do SNS 2018, divulgado esta semana. O documento revela que dos 1335 especialistas que, no ano passado, terminaram o internato médico em entidades EPE (Entidade Pública Empresarial) e SPA (Setor Público Administrativo) 1104 foram contratados pelo SNS.