Só 14% aproveitam desconto nas multas de transportes

Metros do Porto e de Lisboa, Carris e STCP notificaram 119 mil pessoas e 17 mil regularizaram coimas com desconto de 75%.

Hoje é o último dia para pagar as multas antigas de transporte coletivo com desconto de 75%. A adesão não enche o olho. De 119 mil clientes notificados para regularizar as coimas emitidas desde 2014 e que nunca foram liquidadas, pouco mais de 17 mil acederam ao apelo das quatro principais empresas públicas do Porto e de Lisboa. A taxa de adesão fica-se pelos 14,4%.

