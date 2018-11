Só 16% das casas têm seguro contra sismos

Alexandra Figueira Hoje às 09:32 Facebook

Só 16% das habitações têm seguro com cobertura de risco sísmico. A taxa é baixa para um país de risco como Portugal, onde os sismos graves são intensos, mas raros, e cujo parque habitacional não está preparado para o impacto de um sismo de grande intensidade, sobretudo as casas reabilitadas.

O risco é real, alertam especialistas, e leva a Proteção Civil a organizar simulacros, como o que terá lugar na segunda-feira. As seguradoras entregaram já ao Governo uma proposta para que o risco sísmico passe a ser obrigatório.

José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradoras (APS), adiantou ao JN que a taxa de cobertura do risco de sismo é superior nas regiões mais sujeitas, como Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve, mas não chega para cobrir os prejuízos decorrentes de um terramoto de grande intensidade. Por isso, propôs ao Governo que torne obrigatória a cobertura do risco de sismo, além do incêndio, nos seguros multirrisco. "A maioria das famílias tem a poupança investida na casa. Se a perdem, perdem tudo", disse.

O plano da APS aumentaria em 15% a 20% do valor dos prémios recebidos pelas seguradoras, que ronda os 700 milhões de euros, para o risco de incêndio. Mas, diz Galamba de Oliveira, permitiria somar oito mil milhões de euros de indemnizações.

reabilitar não dá mais segurança

Na construção nova, a lei manda dotar as estruturas de capacidade para resistir a sismos, mas não na reabilitação de habitação. Em 2014, o Governo aprovou um regime "excecional e temporário" que permite reabilitar habitação mantendo as condições estruturais de segurança - ainda que essas condições sejam deficientes ou inexistentes. "Com este boom de reabilitação, estamos a perder uma oportunidade de ouro para fortalecer os edifícios", lamenta João Azevedo, presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica.

No diploma, lê-se que a reabilitação não pode "diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação, nem a segurança estrutural e sísmica". Mas não manda melhorá-las. Este regime de exceção é um "desastre autêntico", que "consagra a inconsciência", acusa João Appleton, especialista em reabilitação urbana.

No Parlamento, Os Verdes e o PAN entregaram propostas para revogar o regime de exceção. Enquanto isso, está a ser preparada legislação para tornar obrigatórias as recomendações europeias em matéria de projetos de estruturas, os Eurocódigos, que abrangem o risco sísmico e se aplicam não só à construção nova como à reabilitação. "O Governo comprometeu-se a aprovar o diploma até ao final do ano", disse João Azevedo.

Risco de sismo coberto

Hoje, a lei só obriga os proprietários de habitação em propriedade horizontal a contratar um seguro contra incêndio. Os bancos podem exigir outras coberturas, para dar um empréstimo, e as famílias podem escolher pagar por coberturas adicionais.

Apólices novas pagam

A APS propõe que quem já tem um seguro fique com o risco de sismo coberto, sem pagar mais por isso. Já as novas apólices ficam mais caras. José Galamba de Oliveira estima que os prémios custem mais entre 26 e 70 euros, consoante o tipo de construção e a localização, para um capital de reconstrução de 125 mil euros (o valor médio).

Agência estatal

A APS propõe que o Governo crie uma agência que se encarregue da reconstrução e que, em bloco, contrate junto de resseguradoras internacionais uma proteção das seguradoras nacionais. Galamba de Oliveira garante que não implicaria o gasto de dinheiro público.