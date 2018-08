Só sete de 33 monumentos foram a concurso

Erika Nunes Hoje às 00:45 Facebook

Desde que foi criado, no final de 2016, só foram lançados os concursos de sete dos 33 monumentos selecionados para integrar o programa Revive e, desses, apenas três estão concessionados (mas só um, em Elvas, entrou em obras).

Para cumprir o calendário da iniciativa que visa combater a degradação do património do Estado e colocá-lo ao serviço do turismo, serão lançados mais três concursos até ao fim do verão e oito até acabar o ano.

