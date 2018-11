Sobe para 32 o número de casos suspeitos de sarampo na região de Lisboa

Hoje às 16:35 Facebook

O número de casos suspeitos de sarampo registados este mês na região de Lisboa e Vale do Tejo aumentou para 32, confirmando-se a doença em 22 desses casos, afirmou hoje a Direção-geral de Saúde.

Entre os casos confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge há 20 adultos e duas crianças.

Num balanço de hoje, há um aumento de oito casos registados em relação a 23 de novembro.

Há "dois surtos distintos, ambos com origem em casos de doença importados de países europeus", mas dois dos casos não estão relacionados com estes surtos e estão a ser investigados.

Os sintomas do sarampo levam entre 10 e 12 dias para aparecer, quando há transmissão por contacto com gotículas ou propagação no ar através da tosse ou espirros da pessoa infetada.

O período de contágio inclui os quatro dias antes e os quatro dias depois de a doença se manifestar na pele.

Febre, erupção cutânea, tosse, conjuntivite e corrimento nasal são os sintomas.

A Direção-Geral de Saúde tem disponível a linha SNS 24 (808 24 24 24) para esclarecer dúvidas, recomendando a vacinação contra "uma das doenças infecciosas mais contagiosas".