Sobe para 42 o número de doentes com sarampo

Subiu para 42 o número de casos de sarampo confirmados, na sequência do surto detetado no Hospital de Santo António no Porto. Há 117 casos suspeitos, incluindo um bebé de 12 meses.

Os últimos dados sobre o surto de sarampo em Portugal foram dados pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, esta segunda-feira, em declarações na sede da Administração Regional de Saúde do Norte.

O balanço aponta para 42 casos de sarampo confirmados, todos jovens adultos entre os 20 e os 40 anos e na maioria profissionais de saúde vacinados, indicou Fernando Araújo.

Há 117 casos suspeitos - na sequência dos sintomas reportados pelos médicos - e há 39 a aguardar confirmação laboratorial, incluindo um bebé de 12 meses, acrescentou o governante.

O caso suspeito no Hospital de Braga não se confirmou, após análise laboratorial.

Este surto teve início no Hospital de Santo António, no Porto. Todos os casos confirmados são da região do Porto, à exceção de uma mulher, de Pombal (Leiria), que esteve em contacto com um homem francês que foi o primeiro doente diagnosticado.

No ano passado, Portugal teve dois surtos simultâneos de sarampo (num total de 29 casos), que chegaram a provocar a morte de uma jovem de 17 anos.

A Direção-Geral da Ssaúde aconselha ainda a "quem esteve em contacto com um caso suspeito de sarampo e tem dúvidas" que ligue para a Linha Saúde 24 (número 808 24 24 24). Os sintomas sugestivos de sarampo são febre, erupção cutânea, conjuntivite, congestão nasal e tosse.

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), "cada nova pessoa afetada pelo sarampo na Europa relembra que crianças e adultos não vacinados, independentemente de onde vivam, continuam em risco de contrair a doença e de a passar a outros que possam ainda não estar vacinados".

Segundo os dados de 2017, mais de 87% das pessoas que contraíram sarampo não estavam vacinadas.

Aos menores de 18 anos, são recomendadas duas doses de vacina VASPR (anti-sarampo, anti-parotidite e anti-rubéola) - aos 12 meses e aos cinco anos de idade.

Para os adultos a recomendação é de uma dose aos nascidos em 1970 ou após este ano, não sendo recomendada qualquer dose para os nascidos antes de 1970, uma vez que cerca de 99% da população nascida antes desta data tem proteção contra o sarampo, de acordo com o Inquérito Serológico Nacional 2015/2016.

A exceção vai para os profissionais de saúde a quem são recomendadas duas doses, independentemente do ano de nascimento.