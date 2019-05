Socialistas "roubam" votos ao Bloco e aos indecisos

Rafael Barbosa Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O PS é o único partido com crescimento significativo na intenção direta de voto, quando se analisam as transferências entre as europeias e as legislativas.

Uma sondagem da Pitagórica para o JN e a TSF, cujo trabalho de campo decorreu ainda antes das europeias, mediu as preferências para o mesmo grupo de eleitores e conclui-se que António Costa praticamente não perde votos entre os que votaram na lista socialista de Pedro Marques e ainda lhe acrescenta "roubos" significativos entre o eleitorado do Bloco e nos indecisos e, em menor medida, no PSD.

Os sociais-democratas, por sua vez, e para além da troca de uma parcela de eleitores com o CDS, são os que mais perdem para o grupo dos indecisos.

O BE compensa parte das perdas pesadas para os socialistas "pescando" umas décimas por todo o espetro partidário, mas ainda assim insuficientes.

O eleitorado da CDU é o menos sensível a oscilações, com perdas e ganhos praticamente residuais.