O socorro urgente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) em zonas rurais demora o dobro do tempo do que nas áreas urbanas.

Na maioria das situações, o tempo de resposta a pedidos de ajuda no interior do país fica abaixo dos 30 minutos. Já nas cidades, os meios de emergência conseguem cumprir a mesma tarefa em menos de 15 minutos.

