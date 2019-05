Sol e calor em fim de semana de verão. Termómetros batem os 30 graus

Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O próximo fim de semana vai ser marcado pelo regresso do sol e do calor. Os termómetros vão mesmo ultrapassar os trinta graus em várias regiões do país.

Depois da chuva e do tempo mais frio que se fez sentir esta semana, sábado e domingo chegam com sol e calor. As máximas, no domingo, chegam aos 35 graus em Évora e aos 34 em Lisboa.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as melhorias começam a sentir-se logo no sábado, com "céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente nublado até ao início da manhã", registando-se uma "subida da temperatura". Neste dia, Lisboa vai chegar aos 26 graus, o Porto aos 21, Braga os 26 e Évora aos 30.

Veja aqui qual a previsão meteorológica para o seu concelho.

No domingo, os termómetros ultrapassam os 30 graus em várias partes do país. Além de Évora e Lisboa, Braga também chega aos 30 graus e Santarém vai registar 35 graus. O calor também chega a Faro que vai contar com 29 graus.