Sónia Fertuzinhos lidera lista de Braga pelo PS

A deputada vimaranense Sónia Fertuzinhos é a escolhida pelo Partido Socialista (PS) para liderar o círculo eleitoral de Braga às eleições legislativas, confirmou esta terça-feira, ao JN, o presidente da Federação Distrital.

Só na reunião da Comissão Nacional do PS, esta terça-feira à noite, é que todas as listas vão ser aprovadas oficialmente. No caso de Braga, a escolha está definida e recai sobre a deputada vimaranense de 46 anos, que entrou para a Assembleia da República aos 23, e que conta por isso com uma vasta experiência de Assembleia da República.

Sónia Fertuzinhos era uma das possibilidades em cima da mesa para liderar a lista de Braga, embora outros nomes também surgissem como prováveis. "Congratulamo-nos pelo facto de o secretário-geral, o doutor António Costa, ter aceitado o nome da doutora Sónia Fertuzinhos, proposto pela Federação Distrital de Braga", disse, ao JN, o presidente da Federação Distrital, Joaquim Barreto.

Ao contrário do que era previsível, a estrutura nacional pode indicar seis dos dez principais nomes para a lista de Braga, e os três primeiros serão todos escolhidos por António Costa. As expectativas eram que Costa escolhesse dois ou, no máximo, três nomes para os elegíveis da lista.

Os nomes mais prováveis para integrar a lista são, por ordem de colocação, a já confirmada Sónia Fertuzinhos (Guimarães, indicação nacional), depois José Mendes (Braga, indicação nacional), Maria Begonha (Lisboa, indicação nacional), Joaquim Barreto (Cabeceiras de Basto, Federação distrital), Hugo Pires (Braga, indicação nacional), Palmira Maciel (Braga, mulheres socialistas), Luís Soares (Guimarães), Nuno Sá (Famalicão), Maria Augusta Santos (Famalicão, indicação nacional) e Pompeu Martins (Fafe, indicação nacional).

Tudo aponta para que o secretário-geral deixe de fora, por exemplo, Barcelos, que não terá qualquer nome entre os elegíveis da lista. A acontecer, é a primeira vez que a estrutura de Barcelos fica fora dos lugares elegíveis do PS. Dos que integravam os lugares elegíveis da lista da Federação Distrital, ficam de fora três nomes importantes. São eles Pedro Sousa, indicado pela concelhia de Braga, Daniel Bastos, indicado pela concelhia de Fafe, e Ana Maria Ribeiro da Silva, de Barcelos, que não tinha apoio da concelhia barcelense, que escolhera Manuel Mota.

Joaquim Barreto não comenta, para já, as eventuais alterações da lista. Refere, contudo, que a lista da Federação tinha sido "aprovada com quase 90% dos votos, que respeitava os estatutos e tinha candidatos dos 14 concelhos, após auscultação às comissões políticas concelhias".

De referir que no distrito de Braga o primeiro nome da lista do Partido Social-Democrata (PSD) também é um vimaranense, no caso André Coelho Lima.