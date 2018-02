Hospital Santa Maria vai perder 17 enfermeiros especialistas

Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Dezassete enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia vão abandonar o hospital Santa Maria, confirmou o administrador do maior hospital do país, indicando que aguarda autorização das Finanças para contratar oito destes profissionais.

O administrador do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Carlos Martins, admitiu problemas com enfermeiros especialistas, que começaram com um movimento de protesto desses profissionais no verão passado e deixaram de cumprir funções especializadas pelas quais não eram pagos.

Depois deste movimento, segundo Carlos Martins, abriu um concurso de contratualização interno no Serviço Nacional de Saúde a partir de novembro, levando alguns enfermeiros a optarem por concorrer e a preferirem ir trabalhar para os cuidados primários de saúde.

"Houve um período de seis meses em que tivemos sistematicamente de fazer reprogramação e procurar garantir a segurança da mulher e dos doentes à nossa responsabilidade", reconheceu o administrador, que esta quarta-feira está a ser ouvido no parlamento a pedido do PCP.

À espera da autorização das Finanças

No total, vão sair do hospital Santa Maria, em Lisboa, 17 enfermeiros especialistas, segundo os dados fornecidos por Carlos Martins aos deputados, sendo que alguns optaram por aceitar convites de unidades privadas.

O Santa Maria contratou um total de 560 horas semanais em prestação de serviço e aguarda a autorização do Ministério das Finanças para contratar oito enfermeiros por tempo indeterminado, ou seja, com vinculação ao quadro.

O administrador do hospital disse ainda que até junho o Santa Maria precisará provavelmente de mais sete enfermeiros, a acrescer aos oito em relação aos quais ainda aguarda autorização das Finanças.

"Temos todo o apoio da tutela [Ministério da Saúde], mas esses pedidos têm de seguir para o Ministério das Finanças", indicou Carlos Martins, acrescentando que espera rapidez das Finanças relativamente ao pedido de oito contratos que já foi feito.