Subsídio por morte com atraso cada vez maior

O subsídio por morte, com o qual as famílias pagam o funeral de familiares falecidos, está a chegar com uma demora de seis a doze meses e o prazo de pagamento tem vindo a piorar.

É o que asseguram as duas associações que congregam empresas funerárias, garantindo que há já empresas com dificuldades de tesouraria. A Segurança Social fala de normalidade no pagamento das prestações sociais por morte.

