Sucateiros ameaçam parar Porto e Lisboa

Associação de Operadores de Gestão de Resíduos e Reciclagem diz que empresas estão impedidas de receber bens de particulares

Os Operadores de Gestão de Resíduos (OGR), vulgarmente conhecidos como sucateiros, prometem bloquear as cidades do Porto e de Lisboa no próximo dia 15 de fevereiro, com uma marcha lenta de camiões, em simultâneo na VCI e na 2.ª Circular. Em causa está uma legislação, em vigor desde o início do mês, que, de acordo com a Associação Portuguesa de Operadores de Gestão de Resíduos e Recicladores (APOGER), põe em risco a sobrevivência de 350 empresas do setor.

