Superior gere 340 milhões em fundos para a Ciência

Joana Amorim Hoje às 08:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Universidades e politécnicos conseguiram financiamento europeu do Horizonte 2020 para quase mil projetos entre 2014-2018. Grande parte financia a excelência científica.

As instituições de Ensino Superior já conseguiram ir buscar ao Horizonte 2020, Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, 340 milhões de euros em fundos europeus para a Ciência. É metade do total arrecadado, estando a outra parte distribuída por grandes empresas, pequenas e médias empresas (PME) e laboratórios privados. E daqueles 340 milhões de euros, 30% vão diretamente para financiar a investigação de topo, os melhores dos melhores.

De acordo com os dados facultados ao JN pelo Gabinete de Promoção do Programa Quadro (GPPQ), entre 2014-2018, Portugal conseguiu financiar 1591 projetos e 458 coordenações de projetos em 685 milhões de euros. No total, foram apresentadas 11.180 propostas, fixando-se a taxa de sucesso nos 14,23% contra uma média da União Europeia de 12,46%.