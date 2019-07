Supermercados temem falta de produtos frescos com greve de camionistas

Ilídia Pinto Hoje às 13:04 Facebook

Associação do setor receia que paralisação dos camiões acabe por prejudicar os clientes da grande distribuição.

O pré-aviso de greve dos motoristas está a preocupar os supermercados, que temem que se repita a situação do verão de 2008 em que as prateleiras esvaziaram porque o fornecimento foi bloqueado. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) apela ao "bom senso" das partes envolvidas e lembra que a situação pode ter "consequências muito graves" para a reputação nacional, designadamente no turismo. "Não é um problema da distribuição, é do país, porque as suas consequências serão muito lesivas para o cidadão, para os turistas e para a economia", argumenta o diretor-geral da APED.