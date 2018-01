"Supernanny" agora dá conselhos no Facebook

Hoje às 21:29, atualizado às 21:32 Facebook

Twitter

Depois de ter sido suspensa a emissão do terceiro episódio da Supernanny, centrado na família Barbosa, a psicóloga Teresa Paula Marques passou a dar conselhos, "em exclusivo no Facebook".

Esta segunda-feira, a Supernanny esteve em direto, pelas 19 horas. "Tem dúvidas que gostaria de ver respondidas pela Supernanny? Deixe aqui as suas perguntas (ou envie-nos por mensagem privada) e pode ter as respostas que procura".

Foi o apelo feito pelo programa, produzido pela Warner Bros. TV Portugal, e exibido desde o dia 14 pela SIC, durante a tarde desta segunda-feira. E os pais acederam. Uns pais pedindo conselhos sobre a pré-adolescência, outros perguntando "qual a idade para se começar a fazer cumprir as regras".

Recorde-se que a SIC suspendeu o terceiro episódio do programa Supernanny na sequência de uma decisão judicial. "A SIC confirma a receção de uma decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, que inviabiliza a exibição do terceiro episódio do programa Supernanny", explicou a empresa em comunicado, sexta-feira, adiantando que acata a decisão, mas que a lamenta.

A empresa refere ainda que "as restrições impostas equivalem, na prática, a alterações substanciais do formato original, tal como foi transmitido em mais de vinte países".