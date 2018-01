Supernanny: PGR investiga SIC por crime de desobediência

Hermana Cruz Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público abriu um inquérito para averiguar se a SIC incorre num crime de desobediência por se ter recusado a acatar o pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures para retirar do ar, em 48 horas, todas as imagens da criança do primeiro programa do Supernanny

. O inquérito está a correr no DIAP da Comarca de Lisboa Oeste, confirmou, ao JN, a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo ainda a PGR, o Ministério Público instaurou um inquérito à SIC "para investigar factos suscetíveis de integrarem crime de desobediência", na sequência de "certidão enviada pela CPCJ de Loures".

A PGR adianta que o Ministério Público "encontra-se a acompanhar a situação e a analisar todas as possibilidades legais de intervenção".

"Está, assim, em curso um trabalho de recolha de elementos com vista a decidir quais os procedimentos a desencadear no âmbito das competências do Ministério Público", salientou a PGR.

A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJ), que foi invocada pela CPCJ de Loures para pedir à SIC a eliminação das imagens da pequena Margarida, prevê que a divulgação de imagens de crianças em perigo pode implicar uma pena de prisão até um ano ou 120 dias de multa.