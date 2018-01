Surto de legionela na CUF terá origem nos chuveiros

Hoje às 14:26 Facebook

O surto de legionela no Hospital CUF Descobertas deverá ter uma menor dimensão do que o que atingiu o Hospital São Francisco Xavier, a confirmar-se que a fonte foi os chuveiros.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, em Lisboa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que todos os duches do Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, estão encerrados por precaução, indicando que doentes e profissionais têm de decorrer a outras formas de higienização.

A diretora-geral admitiu aos jornalistas que um surto de legionela com origem em chuveiros tem menor dimensão do que uma com origem em torres de refrigeração, como o que aconteceu no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Isto porque as torres de refrigeração têm uma maior capacidade de disseminar partículas infetadas que podem ser inaladas por um maior número de pessoas.

Até ao momento, há seis infetados, quatro deles foram diagnosticados durante o dia de sábado e dois foram confirmados já esta segunda-feira.

No total são cinco mulheres e um homem, havendo duas funcionárias, três doentes e uma acompanhante que, contudo, dormiu e tomou banho nesta unidade de saúde privada.

A bactéria 'legionella' é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até dez dias.

A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.