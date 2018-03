Suspeita de sarampo em 20 profissionais de saúde do Santo António

JN Hoje às 18:50 Facebook

Vinte profissionais de saúde do Hospital de Santo António, no Porto, apresentam sintomas de sarampo, depois de terem contactado com um doente não vacinado contra a doença.

Ao que o JN conseguiu apurar, os 20 profissionais de saúde, todos jovens adultos, contactaram diretamente com um doente estrangeiro não imunizado e encontram-se agora de quarentena, onde para serem interrogados e observados por médicas infecciologistas. Um dos doentes, uma mulher, necessitou de ser internado.

Em comunicado, o hospital informa que todos apresentam sintomas compatíveis com sarampo e que, por isso, fizeram análises que foram encaminhadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Os resultados devem ser conhecidos dentro de 24 horas.

O Hospital de Santo António alerta que poderá tratar-se de uma outra virose, mas que, por precaução, foram tomadas todas as medidas recomendadas para casos de sarampo.