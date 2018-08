Suspensa a lista das subvenções vitalícias dos políticos

Hoje às 11:24 Facebook

A publicação da lista com os nomes dos políticos que recebem subvenções vitalícias, assim como o valor que recebem, foi suspensa.

Segundo o "Negócios", o Governo justificou a decisão como o novo Regulamento da Proteção de Dados.

A Caixa Geral de Aposentações divulgou, em 2016, a lista dos políticos que têm direito a subvenção vitalícia, num total de 332 nomes. Os ex-governadores de Macau, Rocha Vieira e Carlos Melancia, são os ex-titulares de cargos públicos que auferem as subvenções mais elevadas.

Criada em 1985 pelo chamado governo do Bloco Central, têm direito à subvenção vitalícia os membros do Governo, deputados e juízes do Tribunal Constitucional que tenham exercido os cargos ou desempenhado funções após o 25 de Abril de 1974, oito 8 mais anos consecutivos ou interpolados.

"A publicação da lista atualizada dos beneficiários de subvenções mensais vitalícias será retomada com a entrada em vigor de legislação específica que o preveja expressamente", lê-se no site da Caixa Geral de Aposentações.