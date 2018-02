Tabaco rende 1,3 milhões de euros em multas num ano

HERMANA CRUZ Hoje às 00:41 Facebook

As infrações à Lei do Tabaco renderam ao Estado, no ano passado, 1,3 milhões de euros, resultantes de 538 processos.

Trata-se de um valor inferior a 2016, ano em que foram abertos 956 processos, totalizando 1,8 milhões de euros em coimas. No mês passado, quando entraram em vigor as alterações à Lei do tabaco, foram detetadas apenas dez infrações pela pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Nenhuma relacionada com o uso de produtos equiparados a tabaco em locais fechados ou o fumo em parques infantis.

