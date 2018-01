Tâmega e Sousa promove mostra enogastronómica na embaixada de Londres

António Orlando Hoje às 15:47 Facebook

A Embaixada de Portugal em Londres vai acolher uma mostra enogastronómica, onde o Vinho Verde será o principal protagonista.

A iniciativa tem como objetivo a divulgação dos vinhos e gastronomia do Tâmega e Sousa no mercado britânico, assim como a partilha de experiências e contactos.

A ação de marketing territorial é promovida pelo Consórcio Tâmega e Sousa Internacionaliza, projeto que reúne a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, pelo Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa, pela Ader-Sousa (Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa), pela Dolmen (Desenvolvimento Local e Regional) e pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

A mostra enogastronómica em prol da internacionalização e promoção da região está agendada para segunda-feira, 29 de janeiro, pelas 17.30 horas.