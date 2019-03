Sexta-feira com tarde quente e noite fria

Hoje às 07:59 Facebook

O IPMA prevê, para esta sexta-feira, nas regiões do Norte e Centro do continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade durante a tarde.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando para o quadrante oeste no litoral durante a tarde, e sendo moderado a forte nas terras altas até ao final da manhã e acentuado arrefecimento noturno.

Na região Sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial durante a tarde e acentuado arrefecimento noturno.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado no Algarve, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora, e rodando para o quadrante oeste no litoral a norte do Cabo de Sines durante a tarde. Nas terras altas, o vento será moderado a forte do quadrante leste até ao início da tarde.

Quanto às temperaturas, as máximas vão oscilar entre os 24 graus Celsius (em Setúbal, Santarém, Leiria e Aveiro) e os 15 (na Guarda) e as mínimas entre os 12 (em Faro) e os 3 graus (Bragança).

Três concelhos de Santarém e Portalegre em risco muito elevado de incêndio

Os concelhos de Vila Nova da Barquinha e Abrantes, no distrito de Santarém, e Gavião, em Portalegre, apresentam hoje um risco muito elevado de incêndio.

O IPMA colocou também mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Braga, Viana do Castelo e Bragança em risco elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de "reduzido" a "máximo", sendo o "elevado" o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para os próximos dias uma diminuição significativa do risco de incêndio.

No entanto, mantém-se até domingo o aviso da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) sobre o perigo de incêndio rural devido à manutenção de temperaturas acima do habitual para a época e "acentuado aumento da intensidade do vento".

Também a Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou na quarta-feira um reforço do patrulhamento terrestre no território continental até 31 de março para prevenir os fogos florestais.

Na terça-feira, o Governo assinou um despacho que determina a declaração de Situação de Alerta até domingo, com base nas previsões meteorológicas, que apontam para um "significativo agravamento do risco de incêndio florestal".