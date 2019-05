Taxa de cesarianas aumenta pelo segundo ano

Joana Amorim Hoje às 09:29 Facebook

Em 2018, 28,35% dos partos foram feitos por cirurgia. Tendência preocupa médicos. Autoridades relativizam.

Pelo segundo ano consecutivo a taxa de cesarianas voltou a aumentar, respondendo, no ano passado, por 28,35% dos partos realizados em entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Numa altura em que sobem também as taxas de mortalidade materna e infantil, a comunidade médica mostra-se preocupada com os números, que, entende, devem ser analisados no seu conjunto. Já as autoridades de saúde consideram 2017 e 2018 como exceções, destacando antes a diminuição gradual de cesarianas de ano para ano.

De acordo com os dados do Portal da Transparência, em 2018 foram realizadas 19 629 cesarianas, mais 3% face a 2017. Analisando os partos, o aumento foi mais ténue, de 1%. Contactadas pelo JN, a Direção-Geral da Saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde, numa resposta conjunta, frisam que "a taxa de cesarianas tem registado uma diminuição gradual de ano para ano, com exceção nos últimos dois anos". Olhando para a evolução entre 2010 e 2017, prosseguem, "a redução foi de quase 5%", resultados "reconhecidos pela própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)".