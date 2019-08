Taxa de reutilização de manuais escolares ultrapassa os 50%

Joana Amorim Hoje às 07:55 Facebook

Mais de metade dos manuais vão ser usados por outros alunos. Pais e diretores contra reutilização no 1.º Ciclo.

No ano letivo que agora terminou, a taxa de reutilização dos manuais escolares oferecidos pelo Governo ultrapassou os 50%, revelou ao JN o Ministério da Educação. Valor que contrasta com os parcos 10% alcançados no primeiro ano de entrada em vigor da medida e que mereceu um "puxão de orelhas" do Tribunal de Contas. Para o ano letivo que arranca dentro de semanas, a gratuitidade chegará a todos os ciclos de aprendizagem.

Segundo a tutela, "o aumento significativo da taxa de reutilização ficou a dever-se, em grande parte, à aprovação do Manual de Apoio à Reutilização [ler ficha], bem como ao trabalho das escolas", a quem, "no âmbito da sua autonomia, cabe a liderança do processo", frisa em resposta enviada por escrito ao JN. Os critérios adotados pelas escolas não têm, no entanto, sido pacíficos, variando consoante os diretores, dando assim origem a decisões diferentes, com alunos a receberem manuais novos e outros não [ler ao lado].