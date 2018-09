Taxistas do Porto dispostos a ficar os dias que for preciso

Carla Sofia Luz Hoje às 13:45 Facebook

Há cada vez mais taxistas a chegar à Avenida dos Aliados, no Porto. A maioria dos motoristas passou a noite nos carros e está disposta a ficar o tempo que for preciso para evitar que a lei das plataformas eletrónicas de transporte entre em vigor no dia 1, tal como está.

Ninguém arreda pé. E, se não há quem parta, há motoristas a chegar aos Aliados. Só esta manhã de quinta-feira já se juntaram mais de meia centena de profissionais, após os apelos das associações representativas do setor nas redes sociais e as notícias do prolongamento do protesto. Contam-se mais de 300 automóveis perfilados na avenida, tendo ocupado parte de uma das faixas de rodagem da Praça da Liberdade. Os agentes da PSP vigiam a via pública e orientam o trânsito para garantir maior fluidez, garantindo novos espaços na faixa de rodagem para o aparcamento das viaturas recém-chegadas. E, para já, ao contrário do que sucedeu em Lisboa, ninguém recebeu ordem de saída.

José Oliveira, 63 anos de idade e 20 de profissão, confessa-se "determinado" a ficar até que a lei do transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica seja enviada ao Tribunal Constitucional para apreciação. "É preciso que as empresas, como a Uber, tenham as mesmas obrigações que os taxistas. Assim, estamos perante uma concorrência desleal. E são empresas multinacionais que não investem um cêntimo cá e levam 25% do que aqui se faz para fora", lamenta o motorista, junto à viatura, rodeada por dezenas de carros negros e que não muda de lugar desde as 10 horas da manhã de quarta-feira.

"Passou aqui todo o dia. Nem foi dormir a casa com a esposa", atenta a esposa de José, que trouxe tostas e fruta de Baguim do Monte (Gondomar) até à Baixa portuense. As visitas dos familiares repetem-se pela avenida, assim como os relatos e a disposição para uma ou mais noites ao relento.

"É expectável que a luta se intensifique. Mas tenho esperança que as associações nacionais e os grupos parlamentares cheguem a um entendimento. A Uber não pode entrar num país e fazer tábua rasa da legislação. O setor está disponível para negociar, mas é a nossa sobrevivência que está em causa", alertou José Monteiro, vice-presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), sublinhando que os profissionais estão a aderir "em força e em massa" ao protesto.