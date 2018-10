Taxistas exigem explicações e "invadem" mail do ministério

T.R.A. Hoje às 19:15 Facebook

A ANTRAL e a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) denunciaram publicamente esta quarta-feira a "gestão danosa das contraordenações passadas ao transporte ilegal dos passageiros".

Em comunicado, as duas entidades reagiram a uma notícia da SIC que, esta terça-feira, revelou que, dos quase cinco milhões de euros em contraordenações passadas desde 2016, o Estado apenas recebeu seis mil euros.

Além de partilhar o facto junto do Ministério Público, estas duas associações estão "em réplica a invadir a caixa de correio do Ministério do Ambiente" com o vídeo da referida reportagem para que não alegue desconhecimento, "como é hábito", refere um comunicado conjunto da ANTRAL e da FPT.

As duas associações realçam os "quase cinco milhões de euros a favor do Estado em plena discussão do Orçamento Geral do mesmo Estado". Por isso "exigem explicações públicas do ministro do Ambiente e seu secretário de Estado adjunto". "E para que não aleguem desconhecimento, como é hábito nos referidos senhores, o vídeo da reportagem SIC está em réplica a invadir a caixa de correio do Ministério do Ambiente", refere o comunicado enviado às redações.

IMT registou 2297 contraordenações

Segundo dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), desde 2016 foram passados 2297 autos de contraordenação relacionados com o transporte ilegal de passageiros por motoristas ligados a plataformas como a Uber ou a Cabify, sendo que a grande maioria (1922) foi detetada em Lisboa, seguindo-se Porto (228) e Faro (197).

Uma vez que o valor mínimo da coima é de dois mil euros, o montante a haver para os cofres estatais será, no mínimo, de 4,6 milhões de euro. Todavia, de acordo com a SIC, até agora o IMT só conseguiu cobrar seis mil euros.