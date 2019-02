Técnicos de diagnóstico em protesto ruidoso junto ao parlamento

Hoje às 18:14 Facebook

Cerca de três mil técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica estão concentrados em frente à Assembleia da República, para pedir aos partidos políticos que façam alterações ao diploma sobre a regulamentação da carreira destes profissionais.

Ao som de apitos e buzinas, os trabalhadores pedem justiça e gritam palavras de ordem como "nem menos, nem mais, direitos iguais!".

Ao protesto dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica juntaram-se os líderes sindicais da CGTP, Arm

énio Carlos, e da UGT, Carlos Silva, a dirigente do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e a deputada do PCP Carla Cruz.

Os sindicatos aguardavam para ser recebidos na Assembleia da República para apresentar um documento em que manifestam a preocupação dos trabalhadores e para que seja apreciado o diploma já aprovado pelo Governo.

O protesto dos profissionais começou ao início da tarde com uma concentração em frente do Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República.

Os técnicos protestam contra publicação de um decreto lei que regulamenta a carreira e exigem a alteração do diploma, nomeadamente em questões como as transições, o tempo de serviço, descongelamento de promoções.

Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica são um grupo profissional que abrange 18 profissões de saúde, como analistas clínicos, técnicos de radiologia ou fisioterapia.